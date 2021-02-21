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Названа польза хлеба 

Lenta.ru и ещё 10 10 часов назад
Названа польза хлеба
Фото: Lenta.ru
Регулярное употребление в пищу ржаного хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Эксперт опровергла утверждение о том, что употребление хлеба приводит к ожирению.

«Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий»,

— пояснила она.
По словам Костюченко, в хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах. Она добавила, что белки ржи более полноценны по аминокислотному составу.

«Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний»,

— заключила она.
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Еда , Марина Костюченко , АГН "Москва"
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