Названа польза хлеба 

Регулярное употребление в пищу ржаного хлеба способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Эксперт опровергла утверждение о том, что употребление хлеба приводит к ожирению.
«Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий»,
— пояснила она.
По словам Костюченко, в хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах. Она добавила, что белки ржи более полноценны по аминокислотному составу.
«Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний»,
— заключила она.