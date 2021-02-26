Что полезнее: спред или сливочное масло 

Споры о пользе сливочного масла идут довольно давно. У него есть другие более дешевые аналоги: спред и маргарин. Если о втором врачи говорят категоричное "нет", то первый еще требует исследований.

Не все понимают отличия спреда от сливочного масла и ошибочно выбирают не то, что им нужно. У каждого из них есть свои особенности в составе и употреблении.

В видео эксперты рассматривают альтернативу сливочному маслу и высказывают свое мнение относительно того, что лучше выбирать на прилавках.