Ещё
Далее:
Читайте также:

Что полезнее: спред или сливочное масло 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Споры о пользе сливочного масла идут довольно давно. У него есть другие более дешевые аналоги: спред и маргарин. Если о втором врачи говорят категоричное "нет", то первый еще требует исследований.
Не все понимают отличия спреда от сливочного масла и ошибочно выбирают не то, что им нужно. У каждого из них есть свои особенности в составе и употреблении.
В видео эксперты рассматривают альтернативу сливочному маслу и высказывают свое мнение относительно того, что лучше выбирать на прилавках.
Ранее "Рамблер" сообщал, что терапевт рассказала, помогает ли кофе сжигать жир.
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
В каких продуктах есть скрытый сахар
06:12
В каких продуктах есть скрытый сахар
Еда
Как нижнее белье влияет на здоровье
06:08
Как нижнее белье влияет на здоровье
Здоровье
10 российских звезд, выросших в бедности
10:05
10 российских звезд, выросших в бедности
Звёзды
Главные причины низкого либидо
06:09
Главные причины низкого либидо
Здоровье
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
02:40
Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Звёзды
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
11:59
Самые обсуждаемые пластические операции в мире
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение