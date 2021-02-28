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Борщ попал в рейтинг трех лучших супов мира 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Борщ занял третье место в рейтинге лучших супов мира. Список составил американский телеканал CNN Travel.

«Кусочки нежной свеклы в ярко-красном бульоне — суп, который так любят на Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, — это не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от свекольного кваса, ферментированного свекольного сока, — еще одного регионального фирменного блюда», — описали суп на телеканале.

Журналисты заявили, что иногда борщ относят к русской кухне, но это сомнительный факт, и его готовят украинцы, которые предлагают внести блюдо в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Первое место в рейтинге занял суп банга из Нигерии. Его готовят из плодов масляничной пальмы, говядины, свежей рыбы и сушеных морепродуктов со специями. На втором месте оказался вьетнамский суп фо бо с рисовой лапшой и говядиной.
Также в рейтинг попали американский гамбо, испанский гаспачо, грузинский харчо, таиландский том ям и японский рамэн.
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Женский форум 33
Еда , Видео , ЮНЕСКО , CNN
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