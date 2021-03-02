Не больше двух кусочков: диетолог назвала максимальную дозу шоколада в день 

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какое максимальное количество шоколада допустимо съедать в течение дня. Ее слова приводит «Москва 24».

По мнению доктора, дневная доза сладости не должна превышать один-два кусочка. В случае серьезных физических или умственных нагрузках можно съесть целую плитку. Но в данном случае необходимо разнообразить свой рацион другой пищей, чтобы он был сбалансированным.

Соломатина рекомендует выбирать дорогой натуральный шоколад с минимумом посторонних ингредиентов и большим процентом какао. По словам специалиста, такое лакомство поспособствует снижению давления, успокоению и расслаблению.

«Также в шоколаде очень много компонентов, которые защищают и от старения, а не только от сердечно-сосудистых заболеваний»,

— подчеркнула врач.