Женщина объелась чеснока и плохо пахла несколько дней 

Женщина поделилась историей, как приготовила запеченный чеснок по рецепту из TikTok, и столкнулась с неприятными последствиями. Об этом она рассказала на Reddit.

Блюдо настолько ей понравилось, что за обедом она съела целую головку. Через некоторое время ее молодой человек сказал, что от нее пахнет чесноком, но женщина не придала этому значения. Однако через несколько часов запах усилился:

«Когда мы пошли спать, от меня пахло так сильно, что я чувствовала во рту вкус чеснока. Я не могла ничего сделать, кроме как надеяться, что утром это закончится».

На следующий день запах чеснока так и не исчез. Чтобы неприятный запах ушел из ее организма, она решила пить очень много воды.

В 2014 году ученые из Американского химического общества объяснили причины запаха, который возникает после поедания чеснока. Как выяснили эксперты, чеснок содержит аллил метил дисульфид. Это химическое соединение устойчиво и считается сложным для выведения.