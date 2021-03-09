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Как алкоголь делают безалкогольным 

Катерина Саломе 3 часа назад
Нынешнее взрослое поколение употребляет значительно меньше алкоголя, чем это делали предыдущие. Об этом пишет в своем исследовании первый проректор "Высшей школы экономики" Вадим Радаев. По словам ученого, ранее общая динамика выглядела так: чем моложе население внутри поколения, тем больше они выпивают.
Но миллениалы сломали этот шаблон. Они меньше пьют, курят и больше занимаются спортом. Та же тенденция наблюдается в других восточно-европейских странах, а также на Западе Европы и США. Неудивительно, что, испугавшись, производители алкоголя стали задумываться над альтернативными вариантами. Так на рынке стали появляться безалкогольное пиво, вино, текила и другие заменители крепких напитков.
Смотрите видео и узнаете, как алкоголь делают безалкогольным.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что делают с организмом кунжутные семечки.
Еда , Видео , Вадим Радаев , ВШЭ
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