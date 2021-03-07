Диетолог: остывший кофе может быть вреден для здоровья

О вреде остывшего кофе поведала диетолог Нурия Дианова. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik

Врач отметила, что холодный напиток может стать благотворной средой для развития вредных микроорганизмов. Как отметила врач, речь идет не о любых остывших напитках, например, с черным кофе без добавления молока или сливок за несколько часов ничего не произойдет.

"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается".

Если выпить напиток было решено позже, лучше поставить его в холодильник, сказала врач.