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Диетолог раскрыла опасность остывшего кофе 

Стелла Шмель 51 минуту назад
Диетолог: остывший кофе может быть вреден для здоровья
Фото: depositphotos.com
О вреде остывшего кофе поведала диетолог Нурия Дианова. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
Врач отметила, что холодный напиток может стать благотворной средой для развития вредных микроорганизмов. Как отметила врач, речь идет не о любых остывших напитках, например, с черным кофе без добавления молока или сливок за несколько часов ничего не произойдет.

"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается".

Если выпить напиток было решено позже, лучше поставить его в холодильник, сказала врач.
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