Морепродукты и сыр: Мясников назвал самые полезные продукты для женщин 

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые больше всего полезны для женского здоровья. Об этом он рассказал в своей программе на телеканале "Россия 1".

По словам Мясникова, россиянкам необходимы богатые микроэлементами продукты. До менопаузы нужно употреблять не менее одного грамма кальция в день, а после — 1,5 грамма кальция с витамином D.

Кальций содержится в сырах, йогуртах, молоке, твороге и апельсиновом соке. Чтобы поддерживать необходимое количество витамина D, нужно добавить в рацион печень трески.

Кроме того, важно есть продукты, которые хорошо влияют на уровень эстрогенов. Среди них — соевые бобы, сыр тофу, льняное масло, куркума, красный виноград, персики и чеснок.

"Морепродукты, омега-3, растительные масла, омега-6 — это все очень полезно", — сказал врач, посоветовав регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

Он также добавил, что очень полезны брокколи. Этот овощ предотвращает развитие онкологии, а благодаря фолиатам положительно сказывается на здоровье беременных женщин.