Ещё
Далее:
Читайте также:

Диетолог назвал способ избежать переедания 

Даня Виттиг 9 часов назад
Диетолог назвал способ избежать переедания
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал способ избежать переедания. Об этом он рассказал на YouTube-канале клиники коррекции веса доктора Ковалькова.
Диетолога спросили, что может помочь, чтобы насыщаться и не переедать. Он, в свою очередь, отметил, что помочь могут отруби.
отруби — это натуральный продукт, который представляет из себя оболочку зерна. Именно с них Ковальков посоветовал начинать прием пищи.

«Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дают ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше, не будете переедать», — порекомендовал специалист.

Ранее "Рамблер" сообщал об опасных для здоровья продуктах.
Видео дня. 7 главных признаков сильной личности
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
У кого из российских звезд самые дорогие дома
02:56
У кого из российских звезд самые дорогие дома
Звёзды
7 главных признаков сильной личности
03:21
7 главных признаков сильной личности
Психология
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
06:15
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
Здоровье
Как алкоголь делают безалкогольным
05:38
Как алкоголь делают безалкогольным
Еда
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
00:55
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
Еда
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
05:08
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
Красота
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
03:00
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Звёзды
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение