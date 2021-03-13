Диетолог назвал способ избежать переедания 

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал способ избежать переедания. Об этом он рассказал на YouTube-канале клиники коррекции веса доктора Ковалькова.
Диетолога спросили, что может помочь, чтобы насыщаться и не переедать. Он, в свою очередь, отметил, что помочь могут отруби.
отруби — это натуральный продукт, который представляет из себя оболочку зерна. Именно с них Ковальков посоветовал начинать прием пищи.
«Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дают ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше, не будете переедать», — порекомендовал специалист.
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