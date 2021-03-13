Диетолог назвал способ избежать переедания 

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал способ избежать переедания. Об этом он рассказал на YouTube-канале клиники коррекции веса доктора Ковалькова.

Диетолога спросили, что может помочь, чтобы насыщаться и не переедать. Он, в свою очередь, отметил, что помочь могут отруби.

отруби — это натуральный продукт, который представляет из себя оболочку зерна. Именно с них Ковальков посоветовал начинать прием пищи.