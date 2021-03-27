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В России назвали хитрыми итальянцев, которые хотят возить пармезан в страну

Даня Виттиг
1 час назад
Первый зампред комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Общественной палаты РФ, фермер и сыровар Олег Сирота прокомментировал заявление посла Италии Паскуале Терраччано о пармезане. Его слова передает "Говорит Москва".
В России назвали хитрыми итальянцев, которые хотят возить пармезан в страну
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Дипломат предложил исключить сыр из санкционного списка продуктов, а также выразил желание выйти на российский рынок с заниженными ценами.
Но по мнению Сироты, ситуация смешная, а сами итальянцы – хитрые. Он считает, что Италия напирает на то, что их пармезан является безлактозным, но это не совсем так.
"Любой сыр, который пролежал в погребе больше шести недель, становится практически безлактозным", отметил фермер
Зампред ОП выразил мнение, что итальянцы скоро навсегда потеряют российский рынок, так как в РФ идет импортозамещение молочной продукции, поэтому они и "пытаются запрыгнуть в последний эшелон уходящего поезда".
Сирота заключил, что изготовление пармезана будет дорогим, пока не будет перепроизводства. В то же время доступ Италии на рынок означает, что "они будут заходить с демпинга".
"Дайте нам, фермерам, только время, еще пять-шесть лет, чтоб не было доступа на наш рынок, надо быть реалистами. Мы не то, что наш рынок отвоюем, мы экспортировать будем и за их рынок еще повоюем с ними же, вот потому они и суетятся", – сказал он.
Еда,Олег Сирота,Общественная палата России,Радиостанция "Говорит Москва",
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