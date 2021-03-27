В России назвали хитрыми итальянцев, которые хотят возить пармезан в страну

Дипломат предложил исключить сыр из санкционного списка продуктов, а также выразил желание выйти на российский рынок с заниженными ценами.

Но по мнению Сироты, ситуация смешная, а сами итальянцы – хитрые. Он считает, что Италия напирает на то, что их пармезан является безлактозным, но это не совсем так.

"Любой сыр, который пролежал в погребе больше шести недель, становится практически безлактозным", отметил фермер

Зампред ОП выразил мнение, что итальянцы скоро навсегда потеряют российский рынок, так как в РФ идет импортозамещение молочной продукции, поэтому они и "пытаются запрыгнуть в последний эшелон уходящего поезда".

Сирота заключил, что изготовление пармезана будет дорогим, пока не будет перепроизводства. В то же время доступ Италии на рынок означает, что "они будут заходить с демпинга".