Еда, через которую можно подхватить паразитов

Многие люди привыкли, что паразитов можно подцепить только через сырые яйца, мясо или рыбу. На самом деле это не так. Паразиты могут быть даже в зелени и овощах.

Чтобы в организм не проникали неприятные микроорганизмы, необходимо следовать простым правилам. Несмотря на то, что в детстве нас учат мыть овощи и фрукты, многие этим пренебрегают. Даже то, что продается в герметичной упаковке, должно быть очищено и правильно приготовлено.