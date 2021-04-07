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Еда, через которую можно подхватить паразитов

Елизавета Назарова
5 часов назад
Многие люди привыкли, что паразитов можно подцепить только через сырые яйца, мясо или рыбу. На самом деле это не так. Паразиты могут быть даже в зелени и овощах.
Чтобы в организм не проникали неприятные микроорганизмы, необходимо следовать простым правилам. Несмотря на то, что в детстве нас учат мыть овощи и фрукты, многие этим пренебрегают. Даже то, что продается в герметичной упаковке, должно быть очищено и правильно приготовлено.
В видео нутрициолог и кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказывает о том, как правильно подготовить пищу к употреблению, чтобы вместе с ней в организм не попали паразиты.
Еда,Видео,
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