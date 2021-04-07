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Диетолог назвал «убивающий» организм продукт

Мария Грибова
3 часа назад
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что хлеб в ежедневном рационе «убивает» организм и поджелудочную. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
По его словам, если сравнить хлеб с сахаром-рафинадом, его уровень гликемического индекса составляет 80, а сахара всего 65. Медик также подчеркнул, что хлеб можно есть не чаще двух-трех раз в год.
В конце Ковальков добавил, что для «отработки» одного куска хлеба надо час заниматься в спортзале.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врач официально разрешила есть полуфабрикаты.
Еда,Видео,Алексей Ковальков,
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