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Какие продукты защищают кожу от солнца

Анна Арсеньева
4 часа назад
Давно доказано, что долгое пребывание на солнце плохо сказывается на организме, в том числе на коже. Поэтому, выходя на улицу даже в пасмурный день, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом. Но, оказывается, с негативным влиянием ультрафиолета справляются и некоторые продукты. Они увлажняют кожу и препятствуют преждевременному старению.
Для этого, как рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина, стоит добавить в свой рацион подсолнечное масло, киви, помидоры. Смотрите видео, чтобы узнать, как эти и другие продукты защищают кожу от солнца.
Еда,Видео,Юлия Чехонина,
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