Какие продукты защищают кожу от солнца

Давно доказано, что долгое пребывание на солнце плохо сказывается на организме, в том числе на коже. Поэтому, выходя на улицу даже в пасмурный день, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом. Но, оказывается, с негативным влиянием ультрафиолета справляются и некоторые продукты. Они увлажняют кожу и препятствуют преждевременному старению.