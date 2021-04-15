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Росконтроль назвал лучший апельсиновый сок

Стелла Шмель
2 часа назад
Эксперты Росконтроля провели исследование и выяснили, сок какого бренда можно назвать лучшим. Результаты проверок публикует "Лента.ру".
В Росконтроле назвали лучший апельсиновый сок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты изучили образцы продукции марок J7, "Я", Swell, Globus, Barinoff, IL Giardino Del Sapori и Rioba.
Как рассказали специалисты, у соков должен строго определенный нутриентный профиль. Под этим понятием имеется в виду содержание сахаров, органических кислот, витаминов и других пищевых веществ. Продукция бренда Barinoff не прошла проверку по данному параметру.
"Отклонения обнаружены для показателей соотношения глюкозы к фруктозе и экстракта без сахаров. Скорее всего, продукт был произведен из другого вида сырья. Тестируемый образец не может называться апельсиновым соком",
- дали свой комментарий эксперты.
В соке "Я" отмечен низкий уровень содержания мякоти, а у соков фирм Swell, IL Giardino Del Sapori и Rioba количество аскорбиновой кислоты находится ниже минимальной границы.
По итогам всех проверок специалисты отметили соки J7, Swell, Globus и IL Giardino Del Sapori как рекомендованные к покупке.
Еда,Lenta.ru,
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