В Росконтроле назвали лучший апельсиновый сок

Эксперты Росконтроля провели исследование и выяснили, сок какого бренда можно назвать лучшим. Результаты проверок публикует "Лента.ру".

Специалисты изучили образцы продукции марок J7, "Я", Swell, Globus, Barinoff, IL Giardino Del Sapori и Rioba.

Как рассказали специалисты, у соков должен строго определенный нутриентный профиль. Под этим понятием имеется в виду содержание сахаров, органических кислот, витаминов и других пищевых веществ. Продукция бренда Barinoff не прошла проверку по данному параметру.

"Отклонения обнаружены для показателей соотношения глюкозы к фруктозе и экстракта без сахаров. Скорее всего, продукт был произведен из другого вида сырья. Тестируемый образец не может называться апельсиновым соком",

- дали свой комментарий эксперты.

В соке "Я" отмечен низкий уровень содержания мякоти, а у соков фирм Swell, IL Giardino Del Sapori и Rioba количество аскорбиновой кислоты находится ниже минимальной границы.