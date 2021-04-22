Как из кокоса сделать масло, молоко и стружку

Кокосы уже никто не считает экзотикой — в любом супермаркете можно купить не только орехи, но и кокосовое молоко, масло, воду, сахар, муку и стружку для кондитерских экспериментов. Но при этом далеко не все знают, что не обязательно покупать эти продукты, ведь их можно сделать собственноручно. Это не только полезно и выгодно, но еще и очень просто.