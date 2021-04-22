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Как из кокоса сделать масло, молоко и стружку

Катерина Саломе
26 минут назад
Вкус пальмовых орехов известен практически каждому как взрослому, так и ребенку. Мякоть кокоса богата антиоксидантами, полезными жирами, в ней много аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, растительного белка и полезных минералов.
Кокосы уже никто не считает экзотикой — в любом супермаркете можно купить не только орехи, но и кокосовое молоко, масло, воду, сахар, муку и стружку для кондитерских экспериментов. Но при этом далеко не все знают, что не обязательно покупать эти продукты, ведь их можно сделать собственноручно. Это не только полезно и выгодно, но еще и очень просто.
Смотрите видео и узнаете, как из кокоса сделать масло, молоко и стружку.
Еда,Видео,
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