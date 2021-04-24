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Врачи объяснили, как выбрать мясо для шашлыка

Анна Арсеньева
5 часов назад
Врачи рассказали об опасности маринада и о том, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Об этом сообщает "З60".
Так, врач-диетолог Дарья Русакова порекомендовала проверять срок годности мяса. При этом, если оно не сырое, а уже замаринованное, лучше выбирать продукт с меньшим количеством ингредиентов. В маринаде много ароматизаторов, специй и уксуса, которые могут маскировать несвежее мясо:
"Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык".
Гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что в маринаде могут размножаться опасные бактерии. Среди них — энтерококки и кишечные палочки. Они могут выжить даже при жарке шашлыка.
Кроме того, по словам врача, не стоит покупать мясо, которое хранится по соседству с овощами и зеленью. В него может попасть земля, споры и бактерии:
"То, что потом дает определенную схожую симптоматику с проявлением диарейного синдрома, нарушения процессов пищеварения".
Еда,Видео,Дарья Русакова,
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