Врачи объяснили, как выбрать мясо для шашлыка

Врачи рассказали об опасности маринада и о том, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Об этом сообщает "З60".

Так, врач-диетолог Дарья Русакова порекомендовала проверять срок годности мяса. При этом, если оно не сырое, а уже замаринованное, лучше выбирать продукт с меньшим количеством ингредиентов. В маринаде много ароматизаторов, специй и уксуса, которые могут маскировать несвежее мясо:

"Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык".

Гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что в маринаде могут размножаться опасные бактерии. Среди них — энтерококки и кишечные палочки. Они могут выжить даже при жарке шашлыка.

Кроме того, по словам врача, не стоит покупать мясо, которое хранится по соседству с овощами и зеленью. В него может попасть земля, споры и бактерии: