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Медик предупредила об опасности семечек

Мира Маркина
3 часа назад
Эндокринолог Татьяна Бочарова в беседе с телеканалом "Звезда" предупредила об опасности семечек. По словам эксперта, они могут спровоцировать обострение серьезных заболеваний:
Медик предупредила об опасности семечек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"То, что от семечек бывает аппендицит, — это миф. Но живот, действительно, может разболеться, только по другой причине".
Медик напомнила, что в продукте содержится большое количество жиров, которые могут вызвать обострение язвы или гастрита.
Кроме того, семечки крайне калорийны – на 100 грамм приходится 550 калорий, что эквивалентно плитке шоколада. Опасность заключается в том, что семечки не являются полноценным приемом пищи, но при этом способствуют набору веса.
Однако в умеренных количествах продукт может быть весьма полезен: в нем содержатся клетчатка, витамины группы B, А и Е и важный для сердца и нервной системы магний.
Чтобы не навредить здоровью, употреблять ежедневно можно не более 30 граммов. Вдобавок к этому, семечки не следует обжаривать, поскольку так в них накапливается канцероген.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что делают с организмом кунжутные семечки.
Еда,Татьяна Бочарова,ТК "Звезда",
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