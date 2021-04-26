Медик предупредила об опасности семечек

"То, что от семечек бывает аппендицит, — это миф. Но живот, действительно, может разболеться, только по другой причине".

Медик напомнила, что в продукте содержится большое количество жиров, которые могут вызвать обострение язвы или гастрита.

Кроме того, семечки крайне калорийны – на 100 грамм приходится 550 калорий, что эквивалентно плитке шоколада. Опасность заключается в том, что семечки не являются полноценным приемом пищи, но при этом способствуют набору веса.

Однако в умеренных количествах продукт может быть весьма полезен: в нем содержатся клетчатка, витамины группы B, А и Е и важный для сердца и нервной системы магний.