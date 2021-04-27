Диетолог поделилась правилами безопасного поедания шашлыка

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что необходимо тщательно выбирать мясо для шашлыка. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам специалиста, безопасным считается мясо, в котором меньше всего жира. Также порцию шашлыка нужно разнообразить различными овощами, поскольку именно клетчатка способна снизить негативный эффект от жареного мяса.

Дианова также отметила, что необходимо в праздники следить за употреблением спиртных напитков. И помнить, что, чем меньше масса тела, тем больше времени требуется на переработку алкоголя в организме.