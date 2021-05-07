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Как выбрать полезную вареную колбасу

Анна Арсеньева
6 часов назад
Съесть на завтрак бутерброд с колбасой или взять его в дорогу, — знакомое дело. Однако принято считать, что колбаса — один из самых вредных продуктов, негативно влияющих на наше здоровье. Но так ли она страшна на самом деле?
Врачи говорят, что колбасу есть все-таки можно, но не всю, а только вареную. Чем же она отличается от других мясных изделий? Сколько разрешают ее есть и как выбрать самую полезную? Смотрите видео, чтобы узнать ответы врача-диетолога, эндокринолога Виктора Жиляева на эти и другие вопросы.
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