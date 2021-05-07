Как выбрать полезную вареную колбасу

Съесть на завтрак бутерброд с колбасой или взять его в дорогу, — знакомое дело. Однако принято считать, что колбаса — один из самых вредных продуктов, негативно влияющих на наше здоровье. Но так ли она страшна на самом деле?

Врачи говорят, что колбасу есть все-таки можно, но не всю, а только вареную. Чем же она отличается от других мясных изделий? Сколько разрешают ее есть и как выбрать самую полезную? Смотрите видео, чтобы узнать ответы врача-диетолога, эндокринолога Виктора Жиляева на эти и другие вопросы.