Что будет с организмом, если есть один огурец в день

Диетологи посоветовали добавить огурцы в ежедневный рацион, поскольку этот овощ обладает отрицательной калорийностью – он помогает снизить вес, очистить организм и нормализовать работу пищеварительного тракта. Об этом сообщают РИА Новости.

Употребление хотя бы одного огурца в день положительно отразится на коже, поспособствует похудению и уменьшит отеки. Овощ на 95% состоит из воды и на 5% из клетчатки, а также содержит тартроновую кислоту, которая препятствует образованию жира. Вдобавок к этому, чтобы переварить огурец, организм тратит больше калорий, чем получает при его употреблении.

Огуречная кожура богата витаминами A, C и K, а также железом, калием, фосфором, медью и магнием, которые улучшают метаболизм, снижают уровень сахара в крови и очищают сосуды от холестериновых бляшек.

В огурцах также содержится серотонин – гормон радости, поэтому врачи рекомендуют включать овощ в рацион при апатии и усталости.