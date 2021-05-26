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Диетологи раскрыли последствия употребления одного огурца в день

Мира Маркина
7 часов назад
Диетологи посоветовали добавить огурцы в ежедневный рацион, поскольку этот овощ обладает отрицательной калорийностью – он помогает снизить вес, очистить организм и нормализовать работу пищеварительного тракта. Об этом сообщают РИА Новости.
Что будет с организмом, если есть один огурец в день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Употребление хотя бы одного огурца в день положительно отразится на коже, поспособствует похудению и уменьшит отеки. Овощ на 95% состоит из воды и на 5% из клетчатки, а также содержит тартроновую кислоту, которая препятствует образованию жира. Вдобавок к этому, чтобы переварить огурец, организм тратит больше калорий, чем получает при его употреблении.
Огуречная кожура богата витаминами A, C и K, а также железом, калием, фосфором, медью и магнием, которые улучшают метаболизм, снижают уровень сахара в крови и очищают сосуды от холестериновых бляшек.
В огурцах также содержится серотонин – гормон радости, поэтому врачи рекомендуют включать овощ в рацион при апатии и усталости.
При этом медики подчеркнули, что овощ может быть противопоказан пациентам, страдающим от заболеваний ЖКТ, таких как язва, гастрит и колит. Огуречный сок может превышать уровень кислотности желудка, а чрезмерное употребление может его растянуть.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог назвала способ остановить выпадение волос.
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