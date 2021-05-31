Диетолог назвала нежелательные во второй половине дня продукты

По словам медика, утром все обменные процессы в организме протекают энергично, калории сжигаются быстрее, а жир не накапливается. Однако после 15 часов у любого человека наблюдается снижение скорости метаболических процессов. Вот почему в вечернее время не стоит употреблять продукты с высоким гликемическим индексом, которые повышают уровень глюкозы в крови:
"Если глюкозы слишком много, инсулин ее дальше перерабатывает про запас в жир".
Соломатина также подчеркнула, что избыток энергии вечером и ночью мешает работе соматотропного гормона, который "ремонтирует" организм за счет сжигания жира. Если он перестает выполнять свои функции, то старение организма ускоряется:
"Получается, что если мы едим продукты, которые дают нам большое количество энергии, гормон перестает выделяться в достаточном количестве".
Эксперт посоветовала россиянам в послеобеденное время отдавать предпочтение таким продуктам, как творог, рыба, нежирное мясо и тушеные овощи.