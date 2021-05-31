Диетолог назвала нежелательные во второй половине дня продукты

По словам медика, утром все обменные процессы в организме протекают энергично, калории сжигаются быстрее, а жир не накапливается. Однако после 15 часов у любого человека наблюдается снижение скорости метаболических процессов. Вот почему в вечернее время не стоит употреблять продукты с высоким гликемическим индексом, которые повышают уровень глюкозы в крови: