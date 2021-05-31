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Диетолог назвала нежелательные во второй половине дня продукты

Мира Маркина
6 часов назад
Диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона во второй половине дня, чтобы похудеть.
Диетолог назвала нежелательные во второй половине дня продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, утром все обменные процессы в организме протекают энергично, калории сжигаются быстрее, а жир не накапливается. Однако после 15 часов у любого человека наблюдается снижение скорости метаболических процессов. Вот почему в вечернее время не стоит употреблять продукты с высоким гликемическим индексом, которые повышают уровень глюкозы в крови:
"Если глюкозы слишком много, инсулин ее дальше перерабатывает про запас в жир".
Соломатина также подчеркнула, что избыток энергии вечером и ночью мешает работе соматотропного гормона, который "ремонтирует" организм за счет сжигания жира. Если он перестает выполнять свои функции, то старение организма ускоряется:
"Получается, что если мы едим продукты, которые дают нам большое количество энергии, гормон перестает выделяться в достаточном количестве".
Эксперт посоветовала россиянам в послеобеденное время отдавать предпочтение таким продуктам, как творог, рыба, нежирное мясо и тушеные овощи.
Еда,Елена Соломатина,ИА Sputnik,
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