Диетолог рассказала об опасности щавеля

Дело в том, что мочевая кислота, которая присутствует в красном мясе, и щавелевая кислота могут вместе негативно повлиять на организм. По словам диетолога, из-за кислот образуются соли, которые впоследствии могут отложиться в суставной щели и в почках, вызывая ухудшение общего самочувствия и обострение хронических заболеваний.