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Диетолог рассказала об опасности щавеля

Мария Грибова
5 часов назад
Гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила, что щавель может оказаться опасным при сочетании его с красным мясом. Об этом она рассказала в беседе с "Радио 1".
Диетолог рассказала об опасности щавеля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Дело в том, что мочевая кислота, которая присутствует в красном мясе, и щавелевая кислота могут вместе негативно повлиять на организм. По словам диетолога, из-за кислот образуются соли, которые впоследствии могут отложиться в суставной щели и в почках, вызывая ухудшение общего самочувствия и обострение хронических заболеваний.
"Щавель содержит хорошую клетчатку, содержит огромное количество микроэлементов и антиоксидантов, витаминов. Щавель улучшает вкус блюд и увеличивает их пользу. Щавель можно есть как монопродукт или как приправу к другим блюдам",
— отметила Бережная.
Медик также добавила, что людям, страдающим подагрой, нарушением обмена веществ, заболеваниями почек с отложением камней и мочекаменной болезнью стоит избегать блюд с щавелем.
Еда,Ирина Бережная,
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