Росстат заявил о росте смертности от алкоголя в России

Федеральная служба государственной статистики заявила о росте смертности от алкоголя в России в 2020 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.

По данным Росстата, в прошлом году от причин, связанных с алкоголем, скончались 50 435 человек. Это примерно на три тысячи больше, чем в 2019 году, — 47 427 умерших.

Вместе с этим Росстат уточняет, что в 2019 году наблюдалось снижение смертности от алкоголя в стране. Она была почти на 2% ниже, чем в 2018 году.