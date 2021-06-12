Росстат заявил о росте смертности от алкоголя в России

По данным Росстата, в прошлом году от причин, связанных с алкоголем, скончались 50 435 человек. Это примерно на три тысячи больше, чем в 2019 году, — 47 427 умерших.
Вместе с этим Росстат уточняет, что в 2019 году наблюдалось снижение смертности от алкоголя в стране. Она была почти на 2% ниже, чем в 2018 году.
Также в прошлом году, по сравнению с 2019 годом, увеличилась смертность, связанная с расстройствами психики и нарушениями поведения. Соответствующий показатель возрос с 19 440 до 24 159 случаев.