Повар назвал самую опасную часть курицы

По словам эксперта, лучше всего есть белое мясо грудки. Однако и его необходимо подвергать термической обработке:

Покупать лучше фермерскую птицу, хотя она может выглядеть хуже товаров других производителей. При этом курица не должна пахнуть аммиаком или другими химикатами, а на ее коже не должно быть проколов: