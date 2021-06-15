Повар назвал самую опасную часть курицы

Шеф-повар и кулинарный блогер Сергей Синицын
рассказал, какая часть курицы вреднее всего для здоровья. Об этом сообщает радио Sputnik.
"Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные", – сказал повар.
По словам эксперта, лучше всего есть белое мясо грудки. Однако и его необходимо подвергать термической обработке:
"Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу".
Сергей Синицын посоветовал предварительно перед жаркой, тушением всегда проваривать куриное мясо.
Покупать лучше фермерскую птицу, хотя она может выглядеть хуже товаров других производителей. При этом курица не должна пахнуть аммиаком или другими химикатами, а на ее коже не должно быть проколов:
"Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет ".