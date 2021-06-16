Что купить, чтобы выжить на тысячу рублей в месяц

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«Рамблер» решил выяснить, какие продукты можно себе позволить на эту сумму, чтобы прожить месяц одному взрослому человеку.

На самом деле в интернете можно найти немало сообществ и блогов, посвященных теме «Как питаться месяц на тысячу рублей». Их количество только возросло в прошлом году, когда многие потеряли работу. Что же советуют купить на тысячу рублей бывалые выживальщики?

Во-первых, самые дешевые макароны и крупы на развес, потому что в цену входит и стоимость упаковки. Королева экономных среди круп — перловая, также подойдет пшенная, в крайнем случае гречневая. Рис дороже, поэтому тут придется выбирать.

Две-три пачки крупы (по 800-900г) и несколько пачек макарон — это основа не только для вторых блюд, но и для супов. Потому что именно суп станет первым и главным блюдом при таком месячном бюджете на еду. Ведь суп можно есть несколько дней, некоторые умудряются растягивать его на неделю. Также в список выживальщиков входят два килограмма самого дешевого картофеля и килограмм лука плюс несколько морковок и пару кочанов капусты.

Собственно из этих ингредиентов и предстоит варить супы, меняя только наполнитель — вермишель или крупа. Десяток яиц второй категории (не больше одного яйца за раз) поможет разнообразить вторые блюда — то есть все те же макароны или каши. И не забывайте про лук. А вот жареная и даже вареная картошка — слишком дорогое удовольствие, от нее придется отказаться.

Во-вторых, в меню входит бутылка самого непритязательного подсолнечного масла и одна курица, которую нужно разделить на порционные куски (от восьми до десяти). Кости пойдут на бульон, остальные части (грудка, голени, бедра, крылышки) станут весомым дополнением к ужинам и обедам, когда закончится суп. По необходимости также рекомендуют докупать самый дешевый хлеб, который нужно хранить в холодильнике, чтобы не испортился. А некоторые советуют заменить хлеб мукой и печь лепешки на муке, воде и соли.

Разумеется, лучше покупать чай в листьях, а не в пакетиках, идеальный вариант — на развес. Попытка прожить на тысячу рублей — подходящий случай для того, чтобы научиться обходиться без сахара. Впрочем, одному человеку пачки сахара в месяц хватит.

В стоп-листе — любые полуфабрикаты, сосиски, колбасы, сыры и вообще готовые изделия, а также сладости и большинство фруктов. Болезненный вопрос — молочные продукты. Здесь мнения опытных экономистов в сфере домашнего хозяйства разделились. Одни считают, что молочные продукты — это непозволительная роскошь, другие допускают, что литровую упаковку стерилизованного (оно дольше хранится) молока можно втиснуть в тысячу рублей. Разумеется, о пользе такого меню речь не идет.

Встречаются и странные рецепты выживания. Например, такой:

«Можно затариться хлебом, салом и финиками. С их помощью можно протянуть достаточно долго. Парочка бутербродов с салом обеспечат сытое существование на полдня, а финики поднимут настроение».

По сегодняшнему курсу тысяча рублей равняется почти 14 американским долларам. В США на такие деньги можно купить килограмм куриных грудок без костей, столько же картофеля и десяток яиц (хотя в упаковке их 12). Или заменить картошку и яйца килограммом риса и литровой бутылкой молока.

В далекой Аргентине на тысячу рублей в пересчете на местные песо (а это 1316 песо) можно на месяц купить килограмм говяжьей вырезки и столько же куриных грудок, буханку белого хлеба, кило бананов, картошки и лука, бутылку местного пива или вина средней категории, а также литр молока и десяток яиц.