Эксперты рассказали, как россиян обманывают в продуктовых

Эксперты предостерегли россиян от обмана в продуктовых магазинах. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Атмосферы в зале добиваются благодаря музыке, оформлению витрин и рекламе товаров. Для этого применяются «съедобные» запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой и тематические подборки товаров

«Огромное влияние на покупателя имеют различные дисконтные карты и программы лояльности, бонусные счета и розыгрыши. Всё это служит для того, чтобы покупатель потратил как можно больше денег, причем на все подряд», — подчеркнул заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Однако продавцы очень часто навязывают покупателю просроченную продукцию или малопопулярные товары. А ценники в торговом зале иногда отличаются от итоговых на кассе.

Помимо этого, кассиры пробивают несколько раз один и тот же товар или же назначают дешевому продукту более высокую цену.