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Эксперты рассказали, как россиян обманывают в продуктовых

Даня Виттиг
2 часа назад
Эксперты предостерегли россиян от обмана в продуктовых магазинах. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Эксперты рассказали, как россиян обманывают в продуктовых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Атмосферы в зале добиваются благодаря музыке, оформлению витрин и рекламе товаров. Для этого применяются «съедобные» запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой и тематические подборки товаров
«Огромное влияние на покупателя имеют различные дисконтные карты и программы лояльности, бонусные счета и розыгрыши. Всё это служит для того, чтобы покупатель потратил как можно больше денег, причем на все подряд», — подчеркнул заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Однако продавцы очень часто навязывают покупателю просроченную продукцию или малопопулярные товары. А ценники в торговом зале иногда отличаются от итоговых на кассе.
Помимо этого, кассиры пробивают несколько раз один и тот же товар или же назначают дешевому продукту более высокую цену.
Обмануть в торговом зале сложнее: в этом случае сотрудники магазина неправильно завешивают товар, расставляют его в определенном порядке, пряча более свежие продукты.
Еда,Иван Соловьев,
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