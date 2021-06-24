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Раскрыт идеальный способ хранения хлеба

Стелла Шмель
7 часов назад
Спустя пару-тройку дней с момента приготовления большинство хлебной продукции начинают плесневеть или засыхать. О том, как бороться с этим неприятным явлением рассказал в интервью радио Sputnik врач и телеведущий Сергей Малоземов.
Раскрыт идеальный способ хранения хлеба
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Чтобы хлеб можно было хранить до недели, он должен находиться в холодильнике и на нем не должно быть видимых следов порчи. Если он немного там подсыхает от длительного хранения, то его можно "оживить" в микроволновке и есть спокойно",
- поделился способом эксперт. Кстати, к нему прибегают многие россияне.
Но мало кто знает о том, что морозильная камера - идеальное место для длительного хранения хлеба.
Идеальный способ хранения хлеба, если вы его хотите дольше сохранить – это заморозка. В моей семье мы постоянно этим пользуемся. Мы не так быстро едим хлеб и, если мы купили какой-то вкусный, мы его делим пополам и половину помещаем в морозилку. Потом, когда вам будет нужно, вы можете в духовке или даже микроволновке быстренько его "оживить",
- сказал он.
Еда,Сергей Малоземов,ИА Sputnik,
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