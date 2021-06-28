Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Врач рассказала, можно ли пить кофе в жару

Стелла Шмель
3 часа назад
Можно ли употреблять кофе в жаркую погоду? На этот вопрос отвечает врач-кардиолог Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.
Врач рассказала, можно ли пить кофе в жару
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Кофе в жару можно пить, но при соблюдении некоторых условий.
Нужно помнить, что кофе быстро выводит жидкость из организма, поэтому на один стакан этого напитка лучше употреблять один стакан простой воды.
"Все дело в том, что кофе обладает мочегонным действием, а нам в жару особенно важно сохранять водный баланс организма",
- пояснила специалист.
Также не следует сочетать кофе с энергетиком, так как это дает дополнительную нагрузку на сердце. Особенно, в жару.
Еда,ИА Sputnik,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители