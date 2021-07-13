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Как правильно выбрать кабачки

Елизавета Назарова
2 часа назад
Одним из главных летних блюд считаются кабачки. Их можно готовить в любом виде и они будут вкусные, но главной проблемой остается выбор. Качественные кабачки продаются в магазинах не всегда, поэтому покупатели могут часами проводить у полки с овощами, чтобы выбрать идеальные.
Кроме того, стандартов по определению качества кабачка по внешнему виду не очень много. Если вы не выращиваете их на своем огороде или не забираете у знакомых или родственников, то смотрите видео, в котором вам расскажут, как правильно выбирать кабачки.
Еда,Видео,
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