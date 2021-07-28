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Эксперты рассказали, как выбрать спелый арбуз без нитратов

Елизавета Назарова
2 часа назад

Россиянам назвали способ выбрать арбуз без нитратов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на специалистов Роскачества.

При покупке стоит учитывать локацию. Так, эксперты советуют приобретать арбузы около полей, где они растут, так как там ягоды будут точно дозревшие.

Смотрите на корку: на ней не должно быть рубцов и трещин — микроорганизмы смогут быстро добраться до мякоти арбуза и вызвать отравление. По этой же причине не стоит покупать надрезанный арбуз или ягоду с поврежденной корочкой.

«К концу созревания в арбузе не должно быть нитратов, поскольку он вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов — сорвать его недозревшим», — отмечают эксперты.

Спелый арбуз можно выбрать по внешнему виду. У него должна быть матовая корочка, яркие и четкие полосы. Земляное пятно должно быть ярко-желтого цвета.

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