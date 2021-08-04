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Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна

Даня Виттиг
2 часа назад

Американский диетолог Саманта Кэссетти назвала продукт, который делает сон крепче и помогает лучше высыпаться. Об этом сообщает wellandgood.com.

Диетолог назвала продукт для крепкого и здорового сна
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Грецкие орехи содержат несколько соединений, которые связаны со здоровыми режимами сна», — объясняет эксперт. Главным из них является триптофан — аминокислота, которая используется организмом при производстве серотонина и мелатонина, необходимых для регуляции сна.

Кэссетти отметила, что мелатонин также присутствует в грецких орехах. Кроме того, они содержат магний, который, по ее словам, способствует более глубокому сну.

Диетолог советует съедать от семи до 14 грецких орехов в сутки, чтобы в полной мере ощутить их эффект.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие продукты нельзя употреблять натощак.

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