Роскачество: как выбрать безопасный и вкусный картофель

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картошку. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По словам экспертов, в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму. Они советуют брать картофель, на котором нет темных и зеленых пятен, поражений, наростов. Дело в том, что в позеленевших участках есть соланин, который в больших количествах вреден для человека.

Также картофель должен иметь красивый товарный вид. Стоит выбирать картошку среднего размера, поскольку обычно в таких клубнях содержится больше всего полезных веществ и наименьшее количество вредных. Картофель должен быть твердым и упругим.

Еще важно обратить внимание на запах. Если картошка имеет неприятный запах, то это может говорить о том, что ее перебрали перед продажей, но она заражена грибными и бактериальными инфекциями. Впоследствии они проявятся у вас дома при хранении.

А если же вы покупаете картофель в упаковке, то обратите внимание на то, что клубни должны быть примерно одного размера.