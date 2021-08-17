Как отличить некачественную свинину и говядину

В каждой индустрии есть люди, которые хотят нажиться на других. Продажа продуктов — не исключение. Вы наверняка сталкивались с тем, что находили на прилавках магазинов некачественные или несвежие продукты. Однако, как правило, люди осознают, что купили уже после того, как оплатили товар и открыли его дома. Если вы купили продукт в сетевом магазине, есть шанс, что вам вернут деньги, но если вы закупаетесь на местном рынке, шансов практически нет.