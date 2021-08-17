Врач назвала опасные кисломолочные продукты

Несмотря на то, что кисломолочные продукты входят в рацион практически каждого человека, следует знать, какие из них полезные, а какие из них наносят организму вред. Рейтинг вредной кисломолочки составила диетолог Дарья Русакова в беседе с "Ридусом".
"Йогурты и творожки с различными добавками, наполнителями лучше относить к десертным блюдам — сладостям, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке".
Большое количество сахара в составе этих продуктов может ухудшить всасываемость кальция.
Также врач рассказала, что не стоит злоупотреблять обезжиренными продуктами.
"Чтобы достичь необходимой консистенции, в обезжиренный йогурт добавляют крахмал, а крахмал — это те же углеводы. Маложирные продукты с большим количеством крахмала не дают насыщения, а, наоборот, могут повышать уровень глюкозы в крови".
Получается, что таким продуктом сложно насытиться, поэтому использовать его для похудения не следует.
Ранее "Рамблер" писал о последствиях отказа от молочных продуктов.