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Врач назвала опасные кисломолочные продукты

Стелла Шмель
2 часа назад

Несмотря на то, что кисломолочные продукты входят в рацион практически каждого человека, следует знать, какие из них полезные, а какие из них наносят организму вред. Рейтинг вредной кисломолочки составила диетолог Дарья Русакова в беседе с "Ридусом".

Врач назвала опасные кисломолочные продукты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Йогурты и творожки с различными добавками, наполнителями лучше относить к десертным блюдам — сладостям, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и творожке".

Большое количество сахара в составе этих продуктов может ухудшить всасываемость кальция.

Также врач рассказала, что не стоит злоупотреблять обезжиренными продуктами.

"Чтобы достичь необходимой консистенции, в обезжиренный йогурт добавляют крахмал, а крахмал — это те же углеводы. Маложирные продукты с большим количеством крахмала не дают насыщения, а, наоборот, могут повышать уровень глюкозы в крови".

Получается, что таким продуктом сложно насытиться, поэтому использовать его для похудения не следует.

Ранее "Рамблер" писал о последствиях отказа от молочных продуктов.

Еда,Дарья Русакова,Ридус,
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