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Названы продукты, вызывающие зависимость

Мира Маркина
2 часа назад

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала, что некоторые продукты могут вызывать биохимическую зависимость. Об этом сообщает радио Sputnik.

Названы продукты, вызывающие зависимость
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт рассказала, что большинство людей подвержены зависимости от сахара, поэтому их постоянно тянет на сладкое. Она отметила, что от такой зависимости избавиться тяжело.

«Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром»

Молочные продукты также вызывают подобную зависимость. Савельева отметила, что в них содержатся опиаты природного происхождения. При этом, она призвала не отказываться от молочных продуктов совсем - нужно употреблять их в меру.

«Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины – они успокаивают, расслабляют»

От мучных продуктов также не стоит отказываться насовсем. Особенно это касается изделий, в составе которых есть дрожжи. Это, по словам нутрициолога, вызывает сильнейшее привыкание.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названа самая полезная каша для завтрака.

Еда,Дарья Савельева,
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