Названы продукты, вызывающие зависимость

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала, что некоторые продукты могут вызывать биохимическую зависимость. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт рассказала, что большинство людей подвержены зависимости от сахара, поэтому их постоянно тянет на сладкое. Она отметила, что от такой зависимости избавиться тяжело.

«Сладкого требует не только мозг, но и микрофлора кишечника, которая к нему приучена, особенно если человек много лет злоупотребляет сахаром»

Молочные продукты также вызывают подобную зависимость. Савельева отметила, что в них содержатся опиаты природного происхождения. При этом, она призвала не отказываться от молочных продуктов совсем - нужно употреблять их в меру.

«Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины – они успокаивают, расслабляют»

От мучных продуктов также не стоит отказываться насовсем. Особенно это касается изделий, в составе которых есть дрожжи. Это, по словам нутрициолога, вызывает сильнейшее привыкание.