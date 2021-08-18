В Роскачестве рассказали, как выбирать яблоки

Эксперты Роскачества рассказали, по каким признакам стоит выбирать яблоки на рынках и в магазинах. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам специалистов, яблоко должно быть целым, чистым и крепким на ощупь. На нем не должно быть морщин и прочих признаков увядания. Также нужно обратить внимание на то, что поверхность плода сухая, на ней нет темных пятен и белого налета. У хорошего яблока отсутствует посторонний запах и странный привкус.

Самый обычный дефект фрукта — парша или черные пятна. Это не опасно для человека, но делает плоды уязвимыми для болезней. Из повреждений допускаются только образовавшиеся при транспортировке.

В Роскачестве также призвали не верить мифам об использовании ГМО при выращивании плодов, высоком содержании нитратов и радиации, которые накапливаются только в почве. По словам экспертов, генная модификация яблонь используется редко, потому что для этого нет необходимости. Воск наносят для того, чтобы сохранить внешний вид яблок и защитить их от плесени.