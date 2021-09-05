Диетолог назвала продукты, которые снижают сахар

Диетолог Гизем Гермюш назвал продукты с низким гликемическим индексом, которые могут снизить уровень сахара в крови.

Первой в списке продуктов оказалась рыба. Ее следует добавить в рацион из-за высокого содержания Омега-3 и употреблять не реже трех раз в неделю.

Кроме того, врач посоветовал добавить в рацион и бобовые. Дело в том, что в бобах содержится много клетчатки, которая играет важную роль в контроле уровня сахара в крови.

Также диетолог порекомендовал пить зеленый чай без сахара, есть ягоды и яйца.