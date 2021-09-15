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В чае нашли потенциально опасные для здоровья соединения

Дарья Амосова
3 часа назад

Американские и китайские ученые обнаружили в заваренном чае так называемые побочные продукты дезинфекции воды (ППД).

В чае нашли потенциально опасные соединения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Результаты исследования публикует журнал Environmental Science & Technology.

Ученые из Университета Южной Каролины и их коллеги из Тяньцзиньского университета исследовали свойства чайного листа и веществ, которые образуются при его взаимодействии с горячей водой.

В чайном листе содержится около 500 соединений: полифенолы, аминокислоты, кофеин и другие. Часть этих соединений при заваривании вступает во взаимодействие с хлором из водопроводной воды. Ученые обнаружили, что при заваривании в напитке образуются побочные продукты дезинфекции, которых не было в сырой водопроводной воде. В результате образуются ППД: их общее количество в чае было в два раза выше, чем в исходной водопроводной воде. Некоторые из этих продуктов связаны с риском развития рака и осложнениями при родах.

Безопасные уровни для большинства ППД не установлены. Ученые утверждают, что среднестатистическому человеку потребуется выпивать 18–55 чашек чая в день, чтобы превысить допустимый предел.

Для здоровья важно не только пить достаточно жидкости, но и правильно питаться. Недавно иммунолог рассказала, как правильно есть сало.

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