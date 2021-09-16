Названы самые вредные блюда из картофеля

"Можно есть хоть каждый день без какого-либо вреда для организма. Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови. Единственное, нужно учитывать, что и физическая активность должна быть на уровне. Ну, и не следует объедаться по вечерам".