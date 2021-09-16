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Названы самые вредные блюда из картофеля

Стелла Шмель
54 минуты назад

Нужно ли ограничивать употребление картофеля и какие блюда на его основе считаются наиболее вредными, рассказала врач-диетолог терапевт "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

Названы самые вредные блюда из картофеля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В беседе в радио Sputnik она пояснила, что для здорового человека нет никаких ограничений по употреблению картофеля.

"Можно есть хоть каждый день без какого-либо вреда для организма. Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови. Единственное, нужно учитывать, что и физическая активность должна быть на уровне. Ну, и не следует объедаться по вечерам".

Самым вредным блюдом из картофеля считается жареный во фритюре. Из-за такого способа термической обработки из картошки исчезают практически все полезные вещества, а также остается много жира. Картофель по-деревенски также достаточно вреден.

"Самым полезным видом картофеля является запеченный в мундире или же сваренный в небольшом количестве воды. Дело в том, что распространение полезных веществ и минералов в клубне неравномерно, их больше у поверхности, поэтому не рекомендуется долго держать картофель в воде".

А в Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картошку.

Еда,ИА Sputnik,
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