Названы самые вредные блюда из картофеля

Нужно ли ограничивать употребление картофеля и какие блюда на его основе считаются наиболее вредными, рассказала врач-диетолог терапевт "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
В беседе в радио Sputnik она пояснила, что для здорового человека нет никаких ограничений по употреблению картофеля.
"Можно есть хоть каждый день без какого-либо вреда для организма. Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови. Единственное, нужно учитывать, что и физическая активность должна быть на уровне. Ну, и не следует объедаться по вечерам".
Самым вредным блюдом из картофеля считается жареный во фритюре. Из-за такого способа термической обработки из картошки исчезают практически все полезные вещества, а также остается много жира. Картофель по-деревенски также достаточно вреден.
"Самым полезным видом картофеля является запеченный в мундире или же сваренный в небольшом количестве воды. Дело в том, что распространение полезных веществ и минералов в клубне неравномерно, их больше у поверхности, поэтому не рекомендуется долго держать картофель в воде".
А в Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картошку.