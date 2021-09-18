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Врач назвал опасный для здоровья сок

Мария Кимакович
1 час назад

О том, как считающийся полезным напиток может навредить здоровью, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев корреспонденту “Москва 24”.

По словам Арзамасцева, необходимо свести к минимуму или вовсе отказаться от ненатуральных соков с добавлением сахара. Вместо пользы такой напиток, напротив, может нанести вред здоровью.

Особенно прислушаться к словам эксперта стоит людям с нарушениями углеводного обмена. Соки с избытком сахара усугубляют эту проблему и могут привести к развитию сахарного диабета.

Диетолог советует употреблять натуральные соки, но при этом злоупотреблять ими тоже не стоит, поскольку в них содержится натуральный сахар, которым тоже нельзя злоупотреблять.

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