Диетолог рассказала, когда нельзя пить кофе

Кофе может как помочь организму, так и нанести ему вред. О тонкостях пития кофе рассказала диетолог нутрициолог Ирина Лизун в беседе с радио Sputnik.

Специалист отметила, что несмотря на то, что кофе отлично бодрит с утра, пить его натощак нельзя. Лучше сделать это либо после завтрака, либо вместе с едой.

"Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу".

При этом не стоит заменять кофе полноценный прием пищи.

"Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами".