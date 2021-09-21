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Врач рассказала, чем опасно употребление чая

Диана Товсепова
1 час назад

Частое употребление чая с сахаром может нанести вред здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Вечерней Москвой.

Врач рассказала, чем опасен чай
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам специалиста, чай с сахарам способен довести до диабета и ожирения.

При этом, если пить сладкий чай умеренно, то организм будет получать энергию из-за повышения уровня глюкозы в крови.

«Можно выпить такой чай перед серьезным выступлением или экзаменом: это придаст бодрости. Однако нужно быть осторожнее, потому что через некоторое время эффект пропадет», — предостерегла эксперт.

По ее словам, колебания уровня сахара в крови особенно опасны для людей с преддиабетическим состоянием или диабетом. Из неприятных последствий врач также назвала лишний вес и кариес.

А о противопоказаниях к употреблению кофе сообщалось ранее.

Еда,Елена Соломатина,
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