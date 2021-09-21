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Ученые выяснили, какие вещества снижают вред красного мяса

Дарья Амосова
1 час назад

Ученые из проекта PHYTOME выяснили, что особые растительные вещества могут заменить канцерогенные нитриты в продуктах из красного мяса. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Nutrition and Food Research.

Ученые выяснили, что снижает вред красного мяса
Фото: DepositphotosDepositphotos

В рамках исследования ученые добавляли в колбасы, ветчину, вареное и вяленое красное мясо натуральные экстракты различных растений и их смеси. Выяснилось, что вещества, содержащиеся в розмарине, зеленом чае и рейнутрии японской могут заменить канцерогенные консерванты, добавляемые в мясные продукты.

Ученые проанализировали содержания нитритов в фекалиях участников из трех групп, которые ели мясные продукты с разной обработкой. Первая группа ела колбасы, ветчину и красное мясо, обработанные традиционным способом. Вторая потребляла мясные продукты, приготовленные по инновационной технологии; третья группа ела только белое мясо.

Исследователи обнаружили, что уровень нитритов во второй группе был значительно ниже, чем в первой и примерно таким же, как в третьей.

"Постоянные опасения по поводу сильно переработанного красного мяса часто сосредоточены на роли нитрита и его связи с раком. Проект PHYTOME решил эту проблему, создав продукты из переработанного красного мяса, которые заменяют добавки растительными альтернативами", — говорится в пресс-релизе.

Исследованием перспектив улучшения качества продуктов занимается международный проект PHYTOME. Он направлен на разработку инновационных мясных продуктов, где нитрит пищевой добавки заменен на натуральные соединения. Биологически активные соединения из фруктов и овощей способствуют улучшению здоровья кишечника и снижают риск развития колоректального рака.

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Еда,
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