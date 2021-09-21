В России дорожает шаурма

С начала 2021 года в России шаурма подорожала в среднем на 8%. Средняя цена блюда в российских регионах поднялась до 166 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Аналитики компании «Эвотор» проанализировали чеки малого и среднего бизнеса. Эксперты пришли к выводу, что средний чек на шаурму (включая наименование «шаверма») в России составил в сентябре 166 рублей. С 2020 года блюдо подорожало на 8%.

Эксперты отметили, что цена зависит от региона. В Москве шаурма оказалась дешевле, чем в шаверма в Санкт-Петербурге: 162 рубля и 183 рублей соответственно. Больше всего за блюдо придется отдать в Якутии и Хабаровском крае (221 рубль), а самая дешевая шаурма продается в Республике Марий Эл (126 рублей). Аналитики также указали, что шаурму называют «шавермой» только в 16% точек продаж. При этом в среднем «шаверма» стоит дороже «шаурмы»: 182 рубля против 162 рублей.