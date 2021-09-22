Названы продукты, которые опасно разогревать

"Если у вас, к примеру, хранится какое-то приготовленное мясо, на следующий день лучше съесть его в холодном виде или добавить в салат, сэндвич, но не разогревать. Готовые блюда в пластиковых лотках лучше не разогревать. Лучше выбирать такие варианты, которые можно съесть в холодном виде – салат, кусок рыбы с овощами".