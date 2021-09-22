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Названы продукты, которые опасно разогревать

Мира Маркина
1 час назад

Диетолог, терапевт, нутригенетик Ольга Лушникова рассказала, какие продукты при повторном разогревании становятся опасными. Об этом сообщает Sputnik.

Названы продукты, которые опасно разогревать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Некоторые продукты категорически не рекомендуется разогревать: например, яйца, грибы, чеснок, курицу и любое мясо, шпинат, свеклу, рис. Там содержатся нитраты, которые превращаются в нитрозамины, которые являются уже канцерогенами и могут оказывать токсический эффект", – сказала медик.

По ее словам, лучше питаться свежей или охлажденной пищей.

"Если у вас, к примеру, хранится какое-то приготовленное мясо, на следующий день лучше съесть его в холодном виде или добавить в салат, сэндвич, но не разогревать. Готовые блюда в пластиковых лотках лучше не разогревать. Лучше выбирать такие варианты, которые можно съесть в холодном виде – салат, кусок рыбы с овощами".

Однако людям, страдающим от проблем с ЖКТ, лучше не есть холодные блюда.

Ранее ученые объяснили, почему некоторые не любят капусту.

Еда,
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