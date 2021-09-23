Диетолог рассказал, как выбрать полезный йогурт

При покупке йогурта следует обратить внимание на несколько ключевых критериев. Подробно о них рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью Sputnik.
Специалист отметил, что основным показателем является сахар в составе продукта.
"Сахаросодержащие йогурты – это вообще не йогурты, а по сути напитки, которые так же вредны, как и другие сахаросодержащие напитки. В молоке содержится 5% сахара – лактозы, которая так же вредна, как и другие сахара: фруктоза, сахароза и так далее. В йогурте должно быть меньше лактозы по сравнению с молоком, потому что в процессе брожения часть лактозы превращается в молочную кислоту".
При этом жирность не следует рассматривать как важный параметр, заявил диетолог.
"Считается, что в йогурте полезно все, если это не сахар: бифидобактерии, кальций, удобный для переваривания белок. Дополнительное выведение жирности – это палка о двух концах, поскольку с жиром в йогурте связан ряд вещей, например, содержание витаминов А и D. Я бы за этим не гнался".
Гинзбург отметил, что если покупатель предпочитает йогурт с добавками, то следует брать с хлопьями или злаковыми, орешками или ягодами.
Также йогуртом можно залить овсянку, которая не нуждается в варке, или мюсли.
С недавних пор производители всячески продвигают термостатные йогурты, преподнося этот вид продукта как более натуральный и полезный. Особых отличий у него от обычного нет, считает диетолог, это просто маркетинговый ход, так как принцип сбраживания одинаковый у всех йогуртов.
"У него приятнее органолептика, сохраняется структура сгустка, но в остальном дополнительной диетологической пользы у термостатного йогурта нет".