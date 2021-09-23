Диетолог рассказал, как выбрать полезный йогурт

"Сахаросодержащие йогурты – это вообще не йогурты, а по сути напитки, которые так же вредны, как и другие сахаросодержащие напитки. В молоке содержится 5% сахара – лактозы, которая так же вредна, как и другие сахара: фруктоза, сахароза и так далее. В йогурте должно быть меньше лактозы по сравнению с молоком, потому что в процессе брожения часть лактозы превращается в молочную кислоту".