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Диетолог рассказал, как выбрать полезный йогурт

Стелла Шмель
3 часа назад

При покупке йогурта следует обратить внимание на несколько ключевых критериев. Подробно о них рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью Sputnik.

Диетолог рассказал, как выбрать полезный йогурт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист отметил, что основным показателем является сахар в составе продукта.

"Сахаросодержащие йогурты – это вообще не йогурты, а по сути напитки, которые так же вредны, как и другие сахаросодержащие напитки. В молоке содержится 5% сахара – лактозы, которая так же вредна, как и другие сахара: фруктоза, сахароза и так далее. В йогурте должно быть меньше лактозы по сравнению с молоком, потому что в процессе брожения часть лактозы превращается в молочную кислоту".

При этом жирность не следует рассматривать как важный параметр, заявил диетолог.

"Считается, что в йогурте полезно все, если это не сахар: бифидобактерии, кальций, удобный для переваривания белок. Дополнительное выведение жирности – это палка о двух концах, поскольку с жиром в йогурте связан ряд вещей, например, содержание витаминов А и D. Я бы за этим не гнался".

Гинзбург отметил, что если покупатель предпочитает йогурт с добавками, то следует брать с хлопьями или злаковыми, орешками или ягодами.

Также йогуртом можно залить овсянку, которая не нуждается в варке, или мюсли.

С недавних пор производители всячески продвигают термостатные йогурты, преподнося этот вид продукта как более натуральный и полезный. Особых отличий у него от обычного нет, считает диетолог, это просто маркетинговый ход, так как принцип сбраживания одинаковый у всех йогуртов.

"У него приятнее органолептика, сохраняется структура сгустка, но в остальном дополнительной диетологической пользы у термостатного йогурта нет".

Ранее диетолог перечислила продукты, которые снижают сахар.

Еда,Михаил Гинзбург,ИА Sputnik,
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