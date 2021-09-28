Мнение эксперта: кому запрещено пить зеленый чай

Диетолог Светлана Фус объяснила, что зеленый чай обладает полезными микроэлементами, но не всем людям можно его пить.

Зеленый чай представляет собой листья чайного куста, которые подверглись минимальной обработке и сохраняют максимальное количество полезных веществ.

Зеленый чай содержит больше полезных веществ, чем любой другой вид чая. В его составе насчитывают более 500 веществ и элементов. По словам эксперта, напиток особенно богат антиоксидантами, витаминами группы В, минеральными солями, танином и кофеину.

Однако зеленый чай может нанести вред здоровью беременных женщин, так как он содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты. По этой же причине его не следует употреблять при глаукоме и гипертонии.

Танин влияет на уровень железа в организме и негативно сказывается на усвояемости кальция и магния. В связи с этим специалист рекомендует употреблять зеленый чай через час после приема пищи. В целом, с проблемным ЖКТ, зеленый чай также противопоказан.