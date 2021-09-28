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Мнение эксперта: кому запрещено пить зеленый чай

Даша Краснова
1 час назад

Диетолог Светлана Фус объяснила, что зеленый чай обладает полезными микроэлементами, но не всем людям можно его пить.

Мнение эксперта: кому запрещено пить зеленый чай
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Зеленый чай представляет собой листья чайного куста, которые подверглись минимальной обработке и сохраняют максимальное количество полезных веществ.

Зеленый чай содержит больше полезных веществ, чем любой другой вид чая. В его составе насчитывают более 500 веществ и элементов. По словам эксперта, напиток особенно богат антиоксидантами, витаминами группы В, минеральными солями, танином и кофеину.

Однако зеленый чай может нанести вред здоровью беременных женщин, так как он содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты. По этой же причине его не следует употреблять при глаукоме и гипертонии.

Танин влияет на уровень железа в организме и негативно сказывается на усвояемости кальция и магния. В связи с этим специалист рекомендует употреблять зеленый чай через час после приема пищи. В целом, с проблемным ЖКТ, зеленый чай также противопоказан.

Специалист не рекомендует пить зеленый чай холодным, добавлять в него сахар, покупать чай в пакетиках и превышать норму чая в виде трех-четырех чашек в день (не более литра).

Ранее врач объясняла, чем опасен может быть чай.

Еда,
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