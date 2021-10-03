Перечислены опасные продукты для здоровья после 45 лет

Употребление ряда продуктов после 45 лет может спровоцировать развитие некоторых опасных заболеваний. Например, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, онкология, атеросклероз, болезнь Альцгеймера. Врач-диетолог Анна Петрова рассказала, как следует пересмотреть свой рацион, чтобы сохранить здоровье, ее слова передает «Вечерняя Москва».

В первую очередь, специалист рекомендует отказаться от сладкой выпечки. По ее словам, такие лакомства после 45 лет организм воспринимает негативно, поскольку они имеют высокий гликемический индекс, насыщены трансжирами и сахаром. Употребление таких продуктов может привести к ухудшению состояния кожи, фигуры, а также может отразиться на умственной деятельности. Еще рекомендуется исключить из рациона сахар и его производные — шоколад, мармелад, конфеты и другие подобные кондитерские изделия.

Если же вы не можете отказаться от сладкого, то Анна Петрова советует заменить его бананами, черносливом, яблоками, финиками.

«У людей, которые переедают сладости, помимо риска заполучить упомянутые болезни еще и образовывается так называемое "сахарное лицо"»,

— отметила врач.

Также, по словам диетолога, после 45 лет для здоровья опасны магазинные варенья, соленья, шпроты из-за массы консервантов, подсластителей, а еще в них присутствуют канцерогены.

Еще необходимо отказаться от алкоголя, поскольку его употребление вредит печени и способствует набору лишнего веса.