Названы самые полезные соки

Если регулярно пить соки в дозированных количествах, можно значительно улучшить здоровье и восполнить недостаток важных микроэлементов. Какие из них считаются самыми полезными, рассказали американские специалисты по здоровому питанию. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Диетолог Эллиот Реймерс рекомендует отдать предпочтение свекольному соку. По словам эксперта, он обладает высоким содержанием витамина B6, кальция и железа. Кроме того, подчеркнул доктор, в свекольном соке очень мало природного сахара.

Тем временем диетолог Джей Коуин назвал самым полезным соком клюквенный. Как утверждает специалист, он обладает противовоспалительным действием за счет наличия в нем антиоксидантов, витаминов C и E. Также врач выделил еще пару важный свойств напитка: предотвращение сердечных заболеваний и облегчение симптомов ревматоидного артрита.

По заявлению доктора Марка Хаймена, после тренировок лучше всего выпить арбузного сока. В нем, подчеркнул эксперт, содержится аминокислота L-Цитруллин. Она отвечает за выведение молочной кислоты и аммиака из мышц, помогая тем самым справиться с болью и усталостью после занятий спортом. Еще одним приятным бонусом является низкий процент сахара в составе напитка.