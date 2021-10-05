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Названы самые полезные соки

Катерина Саломе
1 час назад

Если регулярно пить соки в дозированных количествах, можно значительно улучшить здоровье и восполнить недостаток важных микроэлементов. Какие из них считаются самыми полезными, рассказали американские специалисты по здоровому питанию. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Названы самые полезные соки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Диетолог Эллиот Реймерс рекомендует отдать предпочтение свекольному соку. По словам эксперта, он обладает высоким содержанием витамина B6, кальция и железа. Кроме того, подчеркнул доктор, в свекольном соке очень мало природного сахара.

Тем временем диетолог Джей Коуин назвал самым полезным соком клюквенный. Как утверждает специалист, он обладает противовоспалительным действием за счет наличия в нем антиоксидантов, витаминов C и E. Также врач выделил еще пару важный свойств напитка: предотвращение сердечных заболеваний и облегчение симптомов ревматоидного артрита.

По заявлению доктора Марка Хаймена, после тренировок лучше всего выпить арбузного сока. В нем, подчеркнул эксперт, содержится аминокислота L-Цитруллин. Она отвечает за выведение молочной кислоты и аммиака из мышц, помогая тем самым справиться с болью и усталостью после занятий спортом. Еще одним приятным бонусом является низкий процент сахара в составе напитка.

В повседневный рацион людей помимо соков также зачастую входит кофе. Но, как оказалось, этот напиток может нанести организму вред, если употреблять его натощак.

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