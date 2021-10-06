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Врач назвала безопасное для здоровья количество соли

Мира Маркина
1 час назад

Гастроэнтеролог, диетолог центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Наталья Стукова рассказала, сколько соли можно употреблять в день, чтобы не навредить здоровью. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Врач назвала безопасное для здоровья количество соли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потребление натрия не более 2 граммов в день для взрослых, что соответствует 5 граммам поваренной соли", — сказала медик.

В это количество входит соль, содержащаяся в продуктах. Например, в полуфабрикатах или консервах. Некоторые продукты сами по себе могут быть источниками натрия.

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести в России обязательную маркировку продуктов питания. Ценники продуктов с нормальным содержанием соли, сахара и жира хотят выделять зеленым цветом, а с их переизбытком — красным. Цель инициативы — уменьшить количество диагнозов "ожирение" в стране и снизить уровень неинфекционных заболеваний.

Ранее диетолог назвала опасный вид семечек. Более полезными, по мнению врача, являются тыквенные семечки. Они имеют свойство успокаивать нервную систему из-за большого количества магния в составе. А вот подсолнечные семечки вредны для иммунной системы.

Еда,ВОЗ,Роспотребнадзор,Вечерняя Москва,
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